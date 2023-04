Fermentalg sous pression après les annonces de ses comptes

(Boursier.com) — Fermentalg recule de 3,8% à 0,95 euro, alors que l'expert français des microalgues a présenté ses résultats annuels 2022 après arrêté des comptes par le Conseil d'administration en date du 19 avril 2023. L'augmentation exceptionnelle des prix de l'énergie et des matières premières en 2022 et les coûts non-récurrents liés à l'industrialisation de BLUE ORIGINS ont particulièrement pesé sur le compte de résultats... Sur l'exercice, les ventes de DHA ORIGINS, première gamme commercialisée par Fermentalg, ont poursuivi leur croissance. Malgré un rythme ralenti en 2022 par la crise ukrainienne et ses effets sur la conjoncture macro-économique mondiale, le déploiement des Oméga-3s d'origine algale comme substitut aux huiles de poisson progresse sur tous les segments de marché, comme source plus durable de compléments alimentaires nutraceutiques essentiels et d'ingrédients entrant dans la composition d'une alimentation fonctionnelle.

L'année 2022 a également enregistré les 1ers revenus issus du programme BLUE ORIGINS à la suite de la mise en production industrielle du colorant alimentaire bleu naturel, développé et commercialisé en partenariat avec DDW, filiale du groupe Givaudan.

Ainsi le chiffre d'affaires global 2022, incluant les ventes de DHA et les ventes d'échantillons pré-commerciaux du colorant bleu naturel (125 KE au titre de 2022), est en progression de 35% et s'élève à 7,6 ME.

Sur le plan industriel, le taux annuel de marge brute (24% contre 35% en 2021) est pénalisé par des coûts de production en forte hausse du fait de la flambée des prix du glucose et de l'énergie. Après un point bas au 1er semestre 2023 à 23%, la marge brute du second semestre ressort à 26%, en légère amélioration. Les mesures mises en place par Fermentalg pour améliorer sa productivité industrielle doivent avoir un impact progressif en 2023, après résorption des stocks actuels. En effet, les engagements pour assurer la montée en puissance des volumes et faire face à la demande initialement anticipée, ont conduit à une augmentation significative du niveau des stocks, valorisés à 6,4 ME au 31 décembre 2022.

La charge de 'R&D' nette dans le compte de résultat reste quasiment stable (+0,1 ME) du fait de l'activation de frais du programme BLUE ORIGINS, plus élevés dans les dernières phases de développement en vue du passage à l'échelle industrielle, et des subventions reçues composant la hausse des dépenses brutes. Le montant total des dépenses activées s'élève à 2,6 ME, soit presqu'autant qu'en 2021, en ligne avec le calendrier du programme. Les charges opérationnelles hors 'R&D' restent quasiment stable (+0,1 ME).

Le résultat opérationnel de l'exercice, avant paiement en actions et éléments non courants, ressort ainsi à -8,7 ME contre -8,4 ME un an plus tôt. Après prise en compte d'éléments non courants, le résultat opérationnel ressort à -9 ME contre -5,9 ME pour l'exercice 2021 qui avait bénéficié d'une reprise de provision sur les actifs BLUE ORIGINS pour un montant de 2 ME.

Enfin, le résultat net s'établit à -9,9 ME (contre -6,9 ME en 2021) après intégration du coût de l'endettement financier (en baisse de 36% sur l'exercice à 0,4 ME contre 0,6 ME en 2021) et de la quote-part de résultats de CarbonWorks, filiale dédiée au développement de solutions d'économie circulaire du CO2.

Une structure financière solide

Au 31 décembre 2022, Fermentalg dispose d'une trésorerie brute de 15,9 ME (26 ME fin 2021).

Outre les besoins liés à l'activité (-7 ME), la consommation de trésorerie est principalement liée à l'augmentation des stocks (-3,5 ME), aux investissements courants des plateformes technologiques (-1,4 ME) et à l'investissement de 2,9 ME dans le cadre de l'augmentation de capital de CarbonWorks réalisée en février 2022.

En parallèle, l'exercice de bons de souscription d'actions par les actionnaires (BSA-DE et BSA-BLUE) et l'usage de la ligne de financement en fonds propres (BSA-EL) ont permis de lever un montant total net de 4,5 ME.

La dette financière, représentant un montant brut de 11 ME à la clôture de l'exercice, est essentiellement composée d'avances remboursables (6,6 ME dont +1,5 ME en 2022) et des obligations convertibles en actions souscrites en juin 2020 par DDW Inc. pour un montant net de 3,3 ME.

Enfin, Fermentalg a sécurisé le 14 mars 2023, par le biais d'une émission obligataire[5][6], un financement complémentaire de 6,3 ME afin d'accompagner son plan de développement.

... au service du renforcement de son portefeuille produits

Grâce à ces nouveaux moyens financiers, l'effort sera maintenu sur l'élargissement de la gamme de produits à base de microalgues et les investissements commerciaux associés. Fermentalg anticipe notamment la mise sur le marché de son colorant alimentaire bleu naturel d'ici la fin de l'année en partenariat avec le Groupe Givaudan, une fois les autorisations réglementaires obtenues, et le lancement commercial d'une huile enrichie EPA+DHA et d'un bioactif antioxydant.

Ainsi, Fermentalg continue de se renforcer comme un des leaders français de la bioéconomie marine au service de la santé et des besoins alimentaires de demain.

Une évolution au sein du Conseil d'Administration

En remplacement de Madame Hélène Moncorger-Pilicer, qui a souhaité démissionner pour des raisons personnelles, le Conseil d'administration proposera à la prochaine Assemblée générale, la ratification de la cooptation de Madame Nathalie Vallier en qualité d'Administratrice indépendante.

Nathalie Vallier a exercé pendant plus de 20 ans des fonctions diverses au sein des directions Finance de groupes internationaux lors d'étapes charnières de leur développement. Après avoir débuté son parcours au sein du groupe Société Générale en 1997, elle a été Directrice du Financement, des Relations Investisseurs puis du M&A du groupe Geodis de 2006 à 2013, avant de rejoindre le groupe lyonnais Seqens, acteur mondial de la synthèse pharmaceutique, en tant que Directeur de la Communication, des Relations Investisseurs et des affaires publiques. Depuis 2017, elle accompagne les directions générales de sociétés cotées sur les aspects de relations investisseurs, communication financière et ESG. Elle co-dirige le programme d'Executive Education "Gouvernance et Climat" à l'Université Paris Dauphine-PSL.

Nathalie Vallier est titulaire d'un Master en Finance à Lyon 2, d'un MBA obtenu Sciences Po Paris et de plusieurs certificats (HEC ICCF et CESGA).

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : "L'année 2022 a été particulièrement intense et contrastée, avec nombre d'avancées réalisées avec succès par les équipes de Fermentalg, mais aussi son lot de nécessaires adaptations pour faire face au contexte macroéconomique changeant. Les comptes annuels ne reflètent pas encore les progrès opérationnels accomplis ni le potentiel qui s'ouvre à nous, mais nous avançons sereinement, confiants dans notre technologie et la pertinence de notre offre, et avec une structure financière renforcée début 2023."

Prochaine publication : information financière du 1er trimestre 2023, le 10 mai 2023 (après Bourse).