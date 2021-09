Fermentalg : résultat opérationnel en légère amélioration sur un an

(Boursier.com) — La croissance des revenus de Fermentalg au 1er semestre 2021 a permis de compenser la hausse des charges opérationnelles liée aux coûts des ventes (perturbations logistiques liées à la crise sanitaire et optimisation des procédés de production) et aux autres charges (effets de base après les mesures d'économie conjoncturelles mises en oeuvre au plus fort de la crise sanitaire du printemps 2020). À l'inverse, les charges nettes de 'R&D' sont en baisse grâce à l'activation des frais de développement de BLUE ORIGINS dans le cadre du partenariat avec DDW. Le résultat opérationnel est ainsi en légère amélioration sur un an, à -4 ME. Le résultat net ressort à -4,8 ME, contre -4,4 ME un an plus tôt.

La bonne maîtrise des charges se retrouve dans la consommation de trésorerie par l'activité et les investissements, en recul de 10% à 5 ME au 1er semestre 2021. Fermentalg a notamment réduit ses stocks de DHA ORIGINS pour répondre à la demande soutenue.

En parallèle, l'exercice de bons de souscription d'actions par les actionnaires et l'usage de la ligne de financement en fonds propres ont permis de lever un total net de 15,4 ME. La trésorerie brute ressort ainsi à 22,7 ME à fin juin 2021 pour un endettement financier brut de 16,7 ME, soit une trésorerie nette positive de 4 ME, et des capitaux propres de 31 ME.

Fermentalg dispose ainsi des ressources financières nécessaires pour mener à bien sereinement son plan de développement jusqu'en 2023. Ces ressources pourront être complétées par les financements déjà en place et par le refinancement éventuel de son obligation convertible de 5 ME arrivant à échéance en octobre prochain.

Prochaine publication : Information financière du 3ème trimestre 2021, le 3 novembre 2021 (après Bourse).