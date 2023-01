Fermentalg : repli des facturations sur le T4

(Boursier.com) — Les ventes annuelles de Fermentalg s'inscrivent à 7,7 ME, en progression de 36% par rapport à l'année 2021.

Au 4ème trimestre 2022, le chiffre d'affaires atteint 1,5 ME vs. 1,9 ME au 4 eme trimestre 2021 et enregistre un décalage sur une commande de 0,4 ME, initialement prévue pour livraison fin 2022 puis reportée sur le 1er trimestre de l'exercice 2023.

Les ventes réalisées sur l'année se répartissent entre la zone Europe à 64,3%, l'Amérique du Nord à 32,7% et l'Asie à 2,9%...