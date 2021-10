Fermentalg primé

(Boursier.com) — Fermentalg , acteur majeur français des microalgues, a été une fois encore distingué lors de la cérémonie organisée hier soir par EthiFinance pour dévoiler la composition de l'indice Gaïa 2021 et les tendances en matière d'investissement responsable. Comme en 2020, Fermentalg est dans le Top 3 des entreprises analysées en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance, dans la catégorie des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 ME. Fort de ce classement, Fermentalg demeure dans le Gaïa-Index, l'indice français de référence des Small & MidCaps les plus vertueuses en matière d'ESG (Environnement, Social et Gouvernance). L'agence de notation EthiFinance est consultée par des sociétés de gestion de premier plan dans leurs processus de gestion et décisions d'investissement socialement responsable.