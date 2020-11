Fermentalg primé

Crédit photo © Fermentalg

(Boursier.com) — Fermentalg a remporté le prix de la PME "Responsable et Durable" dans la région Sud-Ouest lors de la 11ème édition des Trophées "PME RMC, Bougeons-nous". Ce Prix récompense les initiatives de la société et ses performances extra-financières. Je suis fier que, au-delà des paroles, les actes concrets entrepris par Fermentalg pour contribuer à une économie plus responsable et plus durable soient une nouvelle fois reconnus. Nous avons pour mission d'offrir aux industriels de l'agroalimentaire et aux acteurs des services à l'environnement des solutions concrètes et efficaces pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU. Ce trophée est une récompense que je souhaite partager avec tous les talents engagés à mes côtés sur cette route , commente à cette occasion Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg.

Les Trophées PME RMC sont nés il y a 10 ans avec une volonté de valoriser et récompenser le travail des petites et moyennes entreprises qui contribuent au dynamisme de l'économie française. Cette année, près de 1.000 entreprises se sont inscrites parmi l'un des 5 Prix : "artisanale", "créative", "fabriqué en France", "jeune pousse" et "responsable et durable".