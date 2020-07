Fermentalg : ''nous avons tous les atouts pour poursuivre notre déploiement en sortie de crise''

Fermentalg : ''nous avons tous les atouts pour poursuivre notre déploiement en sortie de crise''









Crédit photo © Fermentalg

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, les Ventes de produits par Fermentalg s'élèvent à 803 kE (338 kE au 1er semestre 2019). Les ventes de DHA Origins, l'huile algale riche en Oméga 3 développée par Fermentalg, ont plus que doublé par rapport à la même période de 2019, malgré le ralentissement marqué à partir de mars en raison de la crise sanitaire.

12,9 ME de trésorerie à fin juin

Les différents partenariats et développements enregistrés permettent de limiter la consommation de trésorerie à 4,9 ME sur le 1er semestre (5,4 ME au 1er semestre 2019). Cette consommation intègre une augmentation du BFR (+1,6 ME contre +0,9 ME au 1er semestre 2019), notamment pour la constitution de stocks de DHA Origins qui permettront de répondre rapidement à la reprise attendue de la demande commerciale.

En juin, à l'occasion de la conclusion de l'accord signé avec DDW Inc., Fermentalg a émis pour 7,0 ME d'obligations convertibles en actions souscrites par le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir, et Bpifrance Participations, actionnaires historiques de la société, ainsi que DDW Inc. La société a également mis en place une nouvelle ligne de financement en fonds propres de 12 ME avec Kepler Cheuvreux.

Fermentalg a ainsi sécurisé un financement global d'un montant minimal de 19 ME sur 2 ans, qui pourrait atteindre 28,1 ME en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscriptions attachées aux obligations convertibles et ceux attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires de la société au 1er juin 20202.

Dans ce contexte, la trésorerie brute à fin juin 2020 (intégrant le produit net des obligations convertibles et le solde de la précédente ligne de financement en fonds propres) s'élève à 12,9 ME (5,9 ME à fin mars 2020 et 8 ME à fin 2019). En outre, Fermentalg a obtenu, en juillet, un prêt "Soutien Innovation" d'1 ME de la part de Bpifrance.