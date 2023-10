Fermentalg : net repli des ventes sur 9 mois

(Boursier.com) — Les ventes de Fermentalg au 3e trimestre s'élèvent à 1 million d'euros, stables par rapport au 3e trimestre de l'année précédente et en croissance de +19% par rapport au 2e trimestre 2023.

Le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre est de 3,3 ME. Il affiche un repli de -47% par rapport à l'exercice précédent, qui avait été marqué au 1er semestre 2022 par un niveau exceptionnel de commandes d'opportunité, avant que la crise ukrainienne et ses conséquences économiques mettent un coup d'arrêt à la croissance.

Perspectives

Dans le contexte favorable d'une forte hausse du coût des Omega 3 de poisson, liée à la raréfaction de l'offre provoquée par le changement climatique et El Niño, Fermentalg travaille à un élargissement de sa base de clients et à une diversification de son offre produits, en capitalisant sur ses avantages concurrentiels. En outre, la préparation de la commercialisation des produits Colorant et Bioactif antioxydant, issus du programme Blue Origins, continue à monter en puissance. Fermentalg profitera aussi de sa présence sur le salon 'Supply Side West' qui se tient fin octobre à Las Vegas pour présenter son antioxydant bioactif destiné au marché américain.

Comme annoncé précédemment, Fermentalg prépare activement ses orientations et perspectives à plus long terme dans le cadre du futur plan stratégique.

En séance, l'action Fermentalg recule de -0,61% à 0,41 euro.