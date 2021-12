Fermentalg : modalités d'attribution gratuite de BSA-Blue

(Boursier.com) — La prochaine Assemblée générale extraordinaire de Fermentalg se tiendra le 16 décembre à 9h au siège de la société. A cette occasion, les actionnaires sont appelés à approuver les modalités de l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA-BLUE).

Fermentalg souhaite associer l'ensemble des actionnaires existants à la réussite du programme Blue Origins, et à la réalisation du placement privé dont le principe a été annoncé le 28 octobre. Aussi, chaque actionnaire de Fermentalg devrait obtenir gratuitement 1 BSA-BLUE pour chaque action détenue à la clôture de la séance du 15 décembre.

Les actions Fermentalg détenues peuvent résulter de l'acquisition de titres sur le marché Euronext à Paris ou de l'exercice de Bons de souscription d'actions, notamment les BSA-DE attribués gratuitement en juin 2020 (7 BSA permettent de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 1,75 euros jusqu'au 25 juin 2022).

Le prix de souscription sera fixé sur la base d'une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les trois jours de Bourse précédant l'émission des actions souscrites lors du placement privé, diminuée d'une décote de 10%. La maturité des BSA-Blue, alignée sur le calendrier de mise sur le marché de Blue Origins, sera de 2 ans.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette attribution, les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société (OC, BSA-OC, BSA-DE, BSA-EL et BSPCE), et dont la période d'exercice est en cours, sont informés que, le Conseil d'Administration de Fermentalg a décidé de suspendre la faculté d'exercice de l'ensemble des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société à compter du vendredi 10 décembre 2021 (après Bourse) et jusqu'au vendredi 17 décembre 2021 (inclus). Cette suspension ne concerne pas l'action Fermentalg.