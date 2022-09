Fermentalg : la croissance annuelle sera moins dynamique que prévu

(Boursier.com) — Les comptes de Fermentalg au 1er semestre reflètent la montée en puissance industrielle et commerciale de la société mais aussi les effets de l'inflation exceptionnelle des prix de l'énergie et des matières premières. En effet, sur les 6 premiers mois de 2022, les ventes de DHA Origins, premier programme Fermentalg à être entré en phase de commercialisation, ont fortement progressé (107%) et représentent un chiffre d'affaires de 5,2 millions d'euros. Cette dynamique traduit l'adoption progressive de cette alternative plus durable à l'huile de poisson et source enrichie d'Oméga-3s essentiels à une alimentation saine et équilibrée.

Sur le plan industriel et des coûts de production, Fermentalg poursuit les travaux engagés en 2021 pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement. Ils visent à améliorer la productivité de chaque opération pour optimiser la consommation de matières premières et d'énergie et ainsi permettre d'abaisser les coûts de revient. Ces mesures menées en collaboration avec les sous-traitants induisent des coûts de mise en oeuvre au cours du 1er semestre sans porter encore leurs fruits sur le coût des ventes. Ceci, combiné à l'inflation, explique une progression de la marge brute à 1,2 ME (contre 1 ME) moins rapide que celle du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel du 1er semestre ressort à -4,5 ME (-4 ME un an plus tôt).

Après intégration du coût de l'endettement financier divisé par deux (0,2 ME contre 0,4 ME au 1er semestre 2021) et de la quote-part de résultats de CarbonWorks, filiale en phase d'accélération sur le développement de son activité, le résultat net s'établit à -5,4 ME (-4,8 ME un an plus tôt).

Structure financière robuste

Au 30 juin 2022, Fermentalg enregistre une trésorerie brute de 20,3 ME (26 ME en début d'exercice). Outre la consommation de trésorerie liée à l'activité (4,1 ME) et aux investissements courants (2,5 ME), la variation comprend un investissement de 2,9 ME réalisé au 1er semestre dans le cadre de l'augmentation de capital de CarbonWorks, la filiale commune avec Suez, qui a vu l'entrée de BNP Paribas Principal Investments, Bpifrance, Demeter Investment Managers via son fonds Agrinnovation et Aquiti Gestion via NACO en association avec la région Nouvelle-Aquitaine. Cet investissement, dont 1 ME doit lui être reversé au débouclage de la série A, lui permettra de détenir un tiers du capital de sa filiale au terme de cette 1ère levée de fonds.

En parallèle, l'exercice de bons de souscription d'actions par les actionnaires (BSA-DE et BSA-BLUE) et l'usage de la ligne de financement en fonds propres (BSA-EL) ont permis de lever un montant total net de 3,9 ME. A fin juin 2022, la société dispose d'une trésorerie nette positive de 10,6 ME, après prise en compte de la dette financière (9,7 ME) essentiellement composée d'avances remboursables, et de capitaux propres de 45,5 ME.

Perspectives

Les tensions conjoncturelles d'approvisionnement en énergie et matières premières, induites par la situation géopolitique internationale, perdurent au second semestre, après le court répit constaté au 2e trimestre. La forte volatilité de ces coûts et les signes précurseurs de dégradation macroéconomique dans toutes les zones géographiques mondiales ralentissent les perspectives de vente du second semestre, ainsi que les effets des travaux d'optimisation industrielle escomptés jusqu'à maintenant sur le redressement du taux de marge brute.

Fermentalg anticipe toujours une croissance annuelle forte mais moins dynamique que prévu, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 8 ME.

Parallèlement, Fermentalg a réalisé au 1er semestre des avancées majeures en vue de la mise sur le marché en 2023 d'un colorant alimentaire bleu naturel en partenariat avec DDW, filiale du Groupe Givaudan, concrétisées par l'atteinte d'un milestone technique et le versement en juillet d'1 ME d'avance remboursable3. Au-delà de cette perspective de commercialisation à court terme de son colorant naturel, Fermentalg travaille à la valorisation du plein potentiel de sa seconde plateforme et étudie les opportunités de développements croisés sur des applications plus larges dans le domaine alimentaire et nutraceutique (antioxydants) et la valorisation de co-produits, tel que la protéine algale pour l'alimentation animale.

Fermentalg poursuit ainsi son engagement pour le développement de solutions durables et indispensables au service de l'alimentation de demain, plus responsable et plus souveraine.