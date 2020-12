Fermentalg intègre le Gaïa-Index

Crédit photo © Fermentalg

(Boursier.com) — Fermentalg a été distingué lors de la cérémonie organisée par EthiFinance pour dévoiler la composition de l'indice Gaïa 2020 et les tendances en matière d'investissement responsable.

Fermentalg intègre le Top 3 des entreprises analysées, à la 2e place en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance, dans la catégorie des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 millions d'euros. Fermentalg intègre ainsi le Gaïa-Index, l'indice français de référence des Small & MidCaps les plus vertueuses en matière d'ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

L'agence de notation EthiFinance est consultée par des sociétés de gestion de premier plan dans leurs processus de gestion et décisions d'investissement socialement responsable (ISR). En intégrant l'indice Gaïa, Fermentalg renforce ainsi sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels.

Rappelons que Fermentalg a récemment remporté le prix de la PME " Responsable et Durable " dans la région Sud-Ouest lors de la 11ème édition des Trophées " PME RMC, Bougeons-nous ". Ce Prix récompense les initiatives de la société et ses performances extra-financières.