Fermentalg : François Hollande visite le site de Libourne

Crédit photo © Fermentalg

(Boursier.com) — Fermentalg , acteur majeur français des micro algues, a reçu le Président François Hollande sur son site de Libourne en compagnie de Philippe Buisson (Maire de Libourne et Président de la Communauté d'agglomération du Libournais). A cette occasion, le Président François Hollande a pu visiter les installations de Fermentalg et découvrir le savoir-faire de l'entreprise dans l'exploitation des micro algues, depuis la microbiologie et le développement de procédés jusqu'au déploiement industriel et commercial.

Le Président François Hollande a pris le temps d'échanger avec une partie des 65 collaborateurs de l'entreprise présents sur le site. C'est un honneur de recevoir le Président François Hollande sur notre site et de partager avec lui l'exemple concret d'une PME solidement ancrée dans son territoire de Nouvelle Aquitaine et qui, à travers de multiples partenariats stratégiques internationaux, fait rayonner dans le monde la technologie et le savoir-faire français en matière de développement durable , a déclaré à cette occasion, Philippe Lavielle (PDG de Fermentalg).

Philippe Lavielle a présenté à François Hollande les dernières avancées de l'entreprise en 2020, que ce soit le déploiement commercial de sa première gamme d'Oméga-3s (DHA Origins), le partenariat noué avec le groupe américain DDW dans les colorants naturels et les dernières solutions environnementales développées avec le Groupe Suez.