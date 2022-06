Fermentalg franchit un dernier milestone et engage la pré-commercialisation de son bleu naturel alimentaire avec DDW

(Boursier.com) — Fermentalg , expert français des microalgues, annonce avoir franchi le dernier jalon technique du développement de Galdieria Blue Extract, seul colorant alimentaire bleu naturel stable en milieu acide, réalisé en partenariat avec DDW, filiale du Groupe Givaudan. La finalisation des travaux d'industrialisation permet aux partenaires de s'engager dans la pré-commercialisation de ce nouveau produit, alternative aux colorants chimiques de synthèse pour les secteurs de l'alimentaire et les boissons à faible pH.

Dans le cadre du partenariat engagé en juin 2020 et afin de soutenir la promotion de ce nouveau colorant, le franchissement de ce second jalon déclenche un paiement complémentaire de 1 ME de DDW à Fermentalg sous la forme d'une avance remboursable sur les livraisons futures de produits. Les premières commandes d'échantillons pré-commerciaux sont attendues avant la fin de l'année.

Fermentalg va ainsi débuter le transfert industriel et la production auprès d'un façonnier allemand de premier plan, conformément à la stratégie d'augmentation et de diversification de ses capacités de production.

À cette occasion, Elaine Gravatte, Présidente de DDW, Part of Givaudan, déclare : "La fermentation de précision constitue une source d'innovation et une richesse importante pour créer les couleurs qui façonneront les expériences alimentaires multisensorielles de demain. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'ajouter cette nouvelle référence très recherchée à notre palette de couleurs naturelles. Cette innovation offre une solution inégalée pour répondre au besoin jusqu'alors non satisfait d'un bleu naturel et durable, notamment dans le secteur phare des boissons."