Fermentalg : franchissement d'un milestone dans le

(Boursier.com) — Le 18 juin 2020, Fermentalg a conclu un accord de développement avec la société DDW, le numéro 2 mondial des colorants alimentaires, pour industrialiser et commercialiser une gamme de produits tirés de sa plateforme Galdieria Sulphuraria. L'objectif des partenaires est notamment de commercialiser BLUE ORIGINS, un colorant bleu naturel de qualité alimentaire offrant des caractéristiques de stabilité supérieures aux produits concurrents déjà existants. Pour rappel, le marché mondial des colorants naturels jouit d'une croissance soutenue à deux chiffres et devrait atteindre 2,5 milliards de dollars d'ici 2025. Après les Oméga-3s (gamme DHA ORIGINS) déjà commercialisés, les colorants alimentaires constituent le deuxième relais de croissance pour Fermentalg.

Dans le cadre de ce partenariat, Fermentalg apporte ses brevets et ses compétences dans la biologie et la culture de micro algues par fermentation et DDW apporte son savoir-faire dans la formulation et la commercialisation de colorants naturels alimentaires, notamment dans le secteur des boissons.

Le plan de développement mis en oeuvre depuis l'été 2020 prévoyait après 12 mois le franchissement d'un premier jalon technique lié à la performance et à la productivité du processus de production de la phycocyanine. La réussite de ce premier objectif déclenchera, dans le courant du mois de juillet, un paiement de 1 MEUR de DDW à Fermentalg sous la forme d'une avance remboursable sur les livraisons futures de produits. Les partenaires entament maintenant la phase d'industrialisation destinée à la montée en échelle du procédé de fabrication avec l'objectif de fournir les premiers échantillons pré-commerciaux en 2022.

En parallèle, les dossiers réglementaires de BLUE ORIGINS ont été déposés auprès des autorités européenne (European Food Safety Authority) et américaine (Food and Drug Administration).