Fermentalg : forte progression de l'activité

(Boursier.com) — Fermentalg annonce une accélération commerciale, avec un chiffre d'affaires de 5,65 ME en 2021, en croissance de 156% avec le succès croissant de DHA Origins. Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : "Nos résultats 2021 démontrent la pertinence de notre stratégie et de nos partenariats. Grâce à la maturité de ses solutions et à la robustesse de ses actifs, Fermentalg est capable de délivrer une solide performance opérationnelle et extra-financière à court terme et moyen terme. Au-delà de nos programmes actuels, nous disposons du potentiel immense de la biologie marine pour développer de nouvelles solutions à fort impact RSE et contribuer à la construction d'un monde plus sain, respectueux de la planète et de la biodiversité au service de l'alimentation et la santé humaine".

Fermentalg a engagé d'importants investissements au cours de l'exercice. Sur le plan technologique, la société a lancé un programme d'agrandissement et de modernisation de son département de microbiologie. Fermentalg se dote des technologies les plus modernes et responsables en matière d'automatisation, de criblage à haut débit et de microbiologie assistée par ordinateur afin d'optimiser ses procédés de production et de décupler sa capacité à développer de nouvelles solutions, tout en réduisant l'empreinte écologique de ses travaux de R&D. Sur le plan industriel, Fermentalg s'attache à renforcer ses capacités pour faire face à sa croissance, et à maîtriser ses prix de revient dans un contexte de hausse sans précédent des prix de l'énergie et des matières premières. La société a ainsi engagé un important travail d'optimisation de sa supply chain dont les effets structurels, en accord avec ses ambitions financières et extra-financières, doivent être visibles dès 2022.

La perte nette de l'exercice 2021 s'affiche à 6,85 ME, pratiquement au même niveau que l'année antérieure. La perte opérationnelle avant paiement en actions et éléments non courants a été de 8,42 ME.

Fermentalg a levé 30,2 ME au cours de l'exercice et procédé au remboursement d'une dette obligataire de 5 ME. À fin 2021, la société dispose ainsi d'une trésorerie brute de 26 ME, multipliée par deux en 1 an, et d'un endettement financier brut ramené de 15,8 ME à 9,6 ME. Cet endettement est principalement composé d'avances remboursables (3,9 ME) et d'engagements avec le groupe Givaudan (3 ME d'obligations convertibles et 1 ME d'avances fournisseur) dans le cadre du partenariat de co-développement de Blue Origins. Fermentalg "dispose ainsi des ressources financières nécessaires pour mener à bien la phase d'accélération commerciale de DHA Origins, ainsi que le lancement de Blue Origins", commente le groupe.

En 2022, Fermentalg a pour ambition de poursuivre le déploiement de solutions innovantes et respectueuses de l'environnement afin que le plus grand nombre puisse bénéficier des bienfaits des microalgues. Ceci passe par des objectifs clairs et structurants dans chacun des grands domaines d'activité.

Sur le marché des Oméga-3s, Fermentalg a pour ambition d'accélérer le déploiement commercial de DHA Origins et souhaite maintenir une dynamique de croissance comparable à celle enregistrée en 2021. Au-delà de l'exercice en cours, la société travaille à la diversification de ses capacités de production, avec notamment la volonté d'optimiser son empreinte carbone industrielle.

Dans le domaine des colorants, l'intégration de DDW au sein du groupe Givaudan a donné naissance, fin 2021, au numéro deux mondial des colorants alimentaires naturels et renforce le potentiel du partenariat noué en 2020 par Fermentalg. Les travaux d'industrialisation de Blue Origins se poursuivent activement entre les deux partenaires vers un nouveau jalon industriel à mi-année. De nouvelles opportunités de collaboration industrielle et commerciale s'ouvrent avec Givaudan, dans le cadre de futurs accords de production et de distribution, et les premiers échantillons pré-commerciaux du nouveau colorant bleu naturel, alternative aux colorants de synthèse, doivent être fournis dès cette année.

Enfin, CarbonWorks entre cette année dans une nouvelle dimension. Moins d'1 an après sa création à l'été 2021, la co-entreprise entre Fermentalg et Suez dédiée à la capture et à l'utilisation du CO2 (CCU) a bouclé une Série A de 11 ME en février dernier réunissant BNP Paribas Principal Investments, Bpifrance, Demeter Investment Managers via son fonds Agrinnovation et Aquiti Gestion via NACO en association avec la région Nouvelle-Aquitaine, aux côtés des fondateurs.

La jeune société dispose ainsi des moyens de faire la démonstration de ses technologies de bioconversion du CO2 capté sur un site de méthanisation en fongicide naturel, et de préparer la prochaine phase de montée à l'échelle semi-industrielle dès l'année prochaine.