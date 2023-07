Fermentalg : forte baisse du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires de Fermentalg s'élève à 2,4 millions d'euros (5,2 ME lors du 1er semestre 2022). Le 1er semestre 2022 avait bénéficié d'un niveau de commandes record des clients en Europe et en Amérique du Nord, commandes non renouvelées en 2023.

Le chiffre d'affaires de ce semestre intègre également la vente d'un lot de production destiné à la pré-commercialisation du premier colorant bleu naturel stable en milieu acide et résistant aux traitements thermiques, auprès de grands comptes de l'industrie agro-alimentaire. Les processus d'autorisations réglementaires se poursuivent aux Etats-Unis et en Europe, avec une première homologation attendue aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année 2023.

Nouveau plan stratégique

Les produits et solutions à haute valeur ajoutée de Fermentalg disposent d'atouts majeurs pour répondre aux besoins et exigences des clients engagés dans la transformation nécessaire de leurs modèles d'affaires en faveur de la transition environnementale, notamment dans les secteurs de la santé et l'alimentation durable. En témoigne, le soutien accordé dans le cadre de France 2030.

Une réflexion structurelle a été engagée par Pierre Josselin depuis son arrivée avec l'ensemble des parties prenantes afin de redynamiser les ventes, prioriser les projets les plus prometteurs dans le cadre d'une organisation industrielle optimisée, et soutenir une croissance durable moins dépendante de fluctuations conjoncturelles. Elle se nourrit d'une nouvelle approche marketing et commerciale du marché afin de mieux exploiter les caractéristiques uniques des solutions Fermentalg et intègre également le levier stratégique de la politique de responsabilité sociétale.

"Mes premières semaines chez Fermentalg confortent ma conviction du potentiel de croissance de l'entreprise. L'excellence du savoir-faire des équipes dans la biologie des microalgues et les process de bio-industrialisation développés ces dernières années lui permettent de proposer dès aujourd'hui des ingrédients naturels de haute qualité répondant aux enjeux de durabilité des grands industriels, notamment de la nutraceutique et de l'agroalimentaire", commente Pierre Josselin, le nouveau Directeur General de Fermentalg.

Ce nouveau plan stratégique sera présenté à l'automne 2023.