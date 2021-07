Fermentalg et Suez créent CarbonWorks

(Boursier.com) — Conformément à l'annonce faite en janvier dernier, Suez et Fermentalg créent une co-entreprise pour accélérer le développement et la commercialisation des solutions de capture et de bioconversion du CO2 (Carbon Capture and Utilization ou CCU) par photosynthèse micro-algale. Dénommée "CarbonWorks", cette co-entreprise, détenue à part égale par les deux Groupes, développe un nouveau standard de photo-bioréacteur industriel. À terme, celui-ci sera capable de capter plusieurs milliers de tonnes de CO2 à la source des émissions, et de produire des quantités équivalentes de biomasse algale destinées en priorité aux marchés du biocontrôle agricole et de la nutrition humaine et animale.

Acteur majeur de la transition écologique, notamment grâce à ses systèmes intensifs de photosynthèse micro-algale, CarbonWorks souhaite offrir aux industriels la capacité de valoriser leurs émissions de CO2 en bioproduits. La co-entreprise développera en boucle courte, dans une logique d'économie circulaire, des produits de biocontrôle, de biopesticides et de bioprotéines réduisant l'empreinte environnementale de certaines productions agricoles.

CarbonWorks bénéficie de l'expertise et du patrimoine résultant du partenariat initié entre SUEZ et FERMENTALG en 2015, de l'accès à la bibliothèque biologique de FERMENTALG (plus de 2 300 souches de microalgues), de l'accès privilégier à des sources de CO2 spécifiques de sites et/ou clients de SUEZ, d'un portefeuille de 6 familles de brevets et d'une équipe d'experts issus des deux groupes.

Un démonstrateur industriel dès 2021

CarbonWorks mettra en service, au cours du 3e trimestre 2021, son premier démonstrateur industriel sur le site de Pot-Au-Pin Énergie à Cestas (Gironde). Ce démonstrateur d'une dizaine de m3 sera destiné à la capture du CO2 émis par l'unité de méthanisation agricole de Pot-Au-Pin Énergie et sa conversion en produits de biocontrôle (fongicide naturel pour la vigne).

Ce projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine a aussi été identifié par Bpifrance dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA), et a reçu le label de projet structurant pour la compétitivité (PSPC).

Une équipe pilotée par des spécialistes des solutions environnementales et une entrée programmée de nouveaux investisseurs

CarbonWorks est basée sur le site de Fermentalg à Libourne (Nouvelle-Aquitaine). Sa Direction est confiée à Guillaume Charpy. Ingénieur ENSTA Paris Tech, diplômé d'Harvard Business School et ancien auditeur du CHEE ENA (Cycle des Hautes Etudes Européennes), Guillaume Charpy compte 30 ans d'expérience dans le domaine des activités environnementales. Le Conseil d'administration de CarbonWorks est composé de membres de SUEZ et de FERMENTALG, et est présidé par Philippe Lavielle, Président Directeur Général de FERMENTALG.

L'entreprise dispose à sa création, d'actifs de plus de 5 ME, d'une trésorerie de 1 ME et prévoit d'ouvrir prochainement son capital à de nouveaux actionnaires dans le cadre d'une levée de fonds en Série A. Des discussions ont été engagées et de grands fonds d'investissement spécialisés dans la transition écologique ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt. CarbonWorks prévoit également d'accélérer son développement au travers des différents programmes nationaux et européens d'aide à l'innovation.