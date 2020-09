Fermentalg : engagé dans le traitement de la pollution urbaine

Crédit photo © Fermentalg

(Boursier.com) — Fermentalg a inauguré une solution innovante pour améliorer la qualité de l'air en milieu urbain.

Ce dispositif innovant, développé par le Groupe Suez en partenariat avec Fermentalg, a été inauguré à Poissy (Yvelines) par Valérie Pécresse (Présidente de la Région Ile-de-France), Karl Olive (Maire de Poissy), et Diane Galbe (Directrice Générale Adjointe de Suez en charge de la Stratégie et de la Business Unit mondiale Smart & Environmental Solutions) en présence de Philippe Lavielle (PDG de Fermentalg). Cette inauguration a eu lieu à l'occasion de la première "Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus" de l'ONU et dans le cadre de l'appel à projets "Innovons pour l'air dans les bâtiments publics" lancé par la Région Ile-de-France.

Des Puits de Carbone

La technologie de mise en oeuvre des micro algues est également au coeur des Puits de Carbone développés par le Groupe Suez et Fermentalg depuis 2015 pour la capture du dioxyde de carbone (CO2) émis par les industriels. La solution de Puits de Carbone a déjà été testée sur 5 sites pilotes dans la Région Ile-de-France, principalement en milieu industriel. L'année 2019 et le mois de janvier 2020 ont ainsi été marqués par l'inauguration de deux prototypes du Puits de Carbone, à Créteil sur l'unité de valorisation énergétique Valo'Marne, et près de Versailles au sein d'une nouvelle unité de biométhanisation. Les analyses menées par un laboratoire indépendant, l'Ineris, ont prouvé l'efficacité de la solution pour éliminer non seulement le dioxyde de carbone produit par des sites industriels, mais aussi le dioxyde d'azote NO2 (jusqu'à 97%) et les particules fines (jusqu'à 99%) présents en milieu urbain.