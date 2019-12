Fermentalg : DSM Nutritional Products qualifie le DHA

(Boursier.com) — Fermentalg, acteur majeur français des micro-algues, annonce avoir finalisé avec succès le processus de qualification de son DHA ORIGINS 550 auprès de son partenaire commercial DSM Nutritional Products, filiale de Royal DSM.

Pour mémoire, Fermentalg et DSM ont annoncé en septembre 2018, la signature d'un accord pluriannuel au terme duquel Fermentalg vendra à DSM son ORIGINS DHA 550, une huile algale naturelle affichant la plus forte concentration en DHA du marché.

"Nous travaillons depuis plus d'un an avec les équipes de DSM pour porter ce produit aux plus hauts standards de qualité sur les plans techniques et organoleptiques, et s'assurer de notre capacité à maintenir ce niveau d'excellence dans la durée et sur de grands volumes. Je tiens à féliciter l'ensemble de nos collaborateurs pour ce résultat très prometteur pour l'avenir de notre société", a déclaré Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg.

Les Oméga-3 de la gamme ORIGINS ont d'ores et déjà été adoptés par plusieurs acteurs majeurs du marché des compléments alimentaires. En 2019, le DHA ORIGINS aura généré près de 2 ME de chiffre d'affaires, sans inclure de commandes de DSM. Fermentalg ambitionne maintenant une progression significative de ses ventes en 2020, grâce à la montée en puissance de ses clients existants et un élargissement continu de son portefeuille de prospects sur le marché mondial.