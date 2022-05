Fermentalg : Dernier mois pour exercer les BSA-DE et acquérir des actions à 1,75 euro

(Boursier.com) — Fermentalg , acteur majeur français des microalgues, rappelle les caractéristiques des bons de souscription d'actions (BSA-DE) attribués gratuitement à tous les actionnaires en juin 2020.

Chaque détenteur de BSA-DE (FR0013519550) a la faculté d'en demander l'exercice à son intermédiaire financier jusqu'au 25 juin 2022. Pour 7 BSA-DE exercés, le porteur peut acquérir 1 action nouvelle émise par Fermentalg au prix de 1,75 euro. Passée l'échéance du 25 juin 2022, les BSA-DE qui n'auraient pas été exercés seront annulés.

Pour mémoire, ces BSA-DE ont été attribués à l'occasion de la signature de l'accord de partenariat entre Fermentalg et DDW, devenue depuis filiale du Groupe Givaudan, autour de BLUE ORIGINS, son nouveau colorant bleu naturel, alternative aux colorants chimiques de synthèse. Comme annoncé, l'objectif d'atteinte du second jalon, ouvrant la voie au transfert industriel et à la commercialisation du produit, est confirmé avant l'été 2022.