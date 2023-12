Fermentalg : de grandes ambitions pour le nouveau plan stratégique 2024-2026

(Boursier.com) — Fermentalg vient de dévoiler, ce 19 décembre, son plan stratégique 2024-2026. Il marque une étape cruciale dans son engagement en faveur d'une croissance rentable et durable.

Défini sous la houlette du nouveau Directeur Général, Pierre Josselin, le plan stratégique vise une croissance soutenue, avec un objectif de dépasser les 25 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026, soit une multiplication par plus de 6 par rapport à des ventes d'environ 4 ME en 2023.

Grâce à cette feuille de route axée sur l'accélération des ventes, le développement de partenariats stratégiques et l'innovation continue, Fermentalg est déterminé à consolider sa position de leader européen des solutions durables basées sur la biotechnologie marine des microalgues.

La stratégie est axée autour de 4 priorités :

- accélérer les ventes et servir de nouveaux clients/ marchés grâce aux souches existantes, avec un objectif de 10 ME de chiffre d'affaires annuel en 2024 et plus de 25 ME en 2026

- développer un nouveau partenariat industriel pour une compétitivité renforcée

- Accélérer le développement de nouveaux produits et valoriser la plateforme biotechnologique par une approche d'innovation ouverte

- la RSE sera au coeur du nouveau plan stratégique.

Dans ce nouveau contexte, de nouveaux moyens seront au service de ces nouvelles ambitions stratégiques...

Notamment, l'équipe dirigeante sera renforcée et organisée par segment de marché. Nico Bonne rejoindra Fermentalg début janvier 2024 en tant que nouveau Directeur Commercial. Il dispose de 22 ans d'expérience sur les marchés internationaux des ingrédients et des oméga-3. Nico Bonne aura plus particulièrement en charge le développement du marché des compléments alimentaires et l'entrée sur le marché pharmaceutique. D'autre part, Marie Jane Fallourd, l'un des principaux acteurs du développement réussi de Blue Origins, prend le rôle de Directrice Marketing & Produit, où elle utilisera son expérience de plus de 30 ans dans le développement et le lancement de produits innovants pour l'appliquer dans le domaine des ingrédients et de la cosmétique. Enfin, Christian Martin accompagne Fermentalg en tant que Conseiller Senior en développement stratégique.

Une réflexion est en cours sur la structure financière et le financement du développement. Fermentalg a initié des discussions avec ses partenaires stratégiques et financiers afin d'identifier les meilleurs moyens et leviers pour accélérer sa croissance et atteindre un équilibre économique et financier, ce qui nécessitera des ressources financières complémentaires pour 2025. Dans ce cadre, la société girondine envisage son transfert de cotation sur Euronext Growth, marché de cotation plus adapté pour les PME-ETI innovantes.