Fermentalg conclut un partenariat avec l'américain DDW

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fermentalg a conclu un accord de développement technologique, industriel et commercial avec le groupe industriel américain DDW Inc. L'accord stratégique doit permettre d'accélérer le développement et la mise sur le marché de BLUE ORIGINS, un nouveau colorant naturel plus performant que les extraits de spiruline, et ainsi créer un nouveau standard dans l'industrie agroalimentaire, notamment dans le segment des boissons.

DDW, le deuxième plus grand producteur mondial de colorants alimentaires naturels et caramel, fête cette année ses 155 ans et compte 13 usines dans le monde. Le groupe est le principal fournisseur de colorants verts, rouges et oranges pour les industries laitières et de confiserie et de couleur caramel pour la production de colas. Dans son passé récent, DDW a renforcé sa croissance par des innovations technologiques, des partenariats et plusieurs acquisitions.

Selon les termes de leur accord, Fermentalg et DDW ont prévu de mettre leurs ressources en commun pour finaliser les étapes du développement dans les domaines technologiques, industriels, marketing et réglementaires, afin d'accélérer l'industrialisation et la commercialisation de ce nouveau produit.

La réussite des deux premières étapes clés, après environ 12 puis 24 mois, est assortie de la mise en place d'avances fournisseurs versées par DDW à Fermentalg pour un montant total de 2 ME remboursables sur les ventes futures. Les partenaires ont convenu de négocier, pendant la durée du programme, les conditions d'une exclusivité commerciale accordée par Fermentalg à DDW sur ce produit.

Fermentalg annonce par ailleurs un financement obligataire par émission d'obligations convertibles en actions auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions et réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant minimum de 7 ME par offre adressée exclusivement à des investisseurs qualifiés, l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions à l'ensemble des actionnaires de la société au 1er juin et la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (equity line) avec Kepler Cheuvreux pour un montant de 12 ME sur 2 ans. Soit un financement total de 19 ME.