Fermentalg clôt une année charnière

(Boursier.com) — Pour 2019, Fermentalg dégage un chiffre d'affaires de 1,89 million d'euros (142 kE en 2018). Nous venons de boucler une année charnière dans l'histoire de notre entreprise qui, à l'occasion de son 10ème anniversaire, a réussi sa mutation en entreprise industrielle et commerciale. C'est une grande fierté d'avoir franchi cette marche importante et de très bon augure pour 2020 et les années suivantes car nous disposons de nombreux leviers pour accélérer cette dynamique , indique Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg.

Au 31 décembre 2019, la trésorerie brute ressortait à 8 ME (12,5 ME à fin 2018) témoignant de la capacité de l'entreprise à maîtriser sa consommation nette de trésorerie dans un contexte de montée en puissance industrielle et commerciale.

Au cours de l'exercice, Fermentalg a finalisé un prêt de 400 kE avec Bpifrance pour financer le développement industriel de la plateforme Oméga 3 et une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Chevreux pour accompagner le développement commercial. Cette ligne a été utilisée à hauteur de 1,1 ME sur l'exercice.

Comme déjà annoncé, la société étudie diverses solutions de financement et de partenariats industriels et/ou financiers afin de faire face à ses échéances financières et soutenir ses ambitions de développement.