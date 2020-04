Fermentalg : capable de faire face à ses engagements sur 12 mois

Crédit photo © Fermentalg

(Boursier.com) — Le résultat net de Fermentalg ressort à -17,4 millions d'euros en 2019 (-8,1 ME en 2018).

Fermentalg est parvenu à réduire sa consommation de trésorerie par les activités et les investissements à 8,2 ME en 2019 (9,1 ME en 2018). La société a également sécurisé des financements complémentaires, au travers d'une aide publique de 2,6 ME, d'un prêt de 0,4 ME conclu avec Bpifrance et d'une augmentation de capital de 1,1 ME par recours à la ligne de financement en fonds propres souscrite auprès de KeplerChevreux.

Au 31 décembre 2019, la trésorerie brute ressortait ainsi à 8 ME (12,5 ME à fin 2018). L'endettement financier brut est composé, outre l'emprunt Bpifrance, d'avances remboursables pour 6,7 ME et d'obligations convertibles souscrites par DIC à hauteur de 5 ME dans le cadre du partenariat conclu entre les deux entreprises en octobre 2017. Les deux partenaires étudient actuellement une extension de leur accord qui pourrait conduire à un report de l'échéance de cet emprunt, aujourd'hui fixée à octobre 2020.

Dans ce contexte, la société estime être en mesure de faire face à ses engagements à un horizon de 12 mois.

A l'heure de son 10è anniversaire, Fermentalg a su démontrer sa capacité à mettre sur le marché des produits innovants et valoriser sa technologie grâce aux premières ventes en volume de sa gamme DHA Origins. La crise sanitaire, qui se transforme en crise économique à l'échelle mondiale, nous a conduit à réévaluer comptablement certains de nos actifs dans une approche prudente, ce qui pèse lourdement sur nos résultats annuels 2019, mais n'affecte pas notre trésorerie. , analyse Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg.

Quel impact de l'épidémie de Covid-19

Conformément aux recommandations gouvernementales, Fermentalg a mis en place toutes les mesures de sécurité pour limiter l'exposition de ses collaborateurs et des partenaires, en adaptant ses organisations et modes de travail. A ce jour, le site de Libourne a été fermé et le personnel a été mis, selon les cas, en télétravail, en chômage partiel ou en congés pour garde d'enfants. Si la production assurée par ses partenaires industriels est actuellement maintenue, l'activité commerciale de l'entreprise est perturbée par les annulations de salons professionnels, la limitation des déplacements et l'activité réduite dans de nombreux pays.

Les conséquences sur les lancements de projets ou de produits prévus par les prospects et clients sont actuellement indéterminées, mais pourraient impacter les ventes de l'année 2020. Sur un plan financier, la société étudie aussi son éligibilité aux différentes aides proposées par les pouvoirs publics à l'occasion de cette crise.

Confirmation des ambitions

Compte tenu des incertitudes sur la durée de la crise, il est aujourd'hui difficile de quantifier les impacts de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de la société pour l'année 2020. A ce stade, ce contexte n'est pas de nature à remettre en cause les tendances de fond favorables et les ambitions de déploiement de la société.

Ainsi, fort de l'adoption croissante de sa gamme DHA Origins par plusieurs acteurs majeurs du marché des compléments alimentaires et des premières livraisons prévues cette année à DSM Nutritional Products, Fermentalg entend poursuivre son déploiement commercial.

Dans le même temps, grâce à l'obtention du statut 'Self GRAS' pour Kalvea, Fermentalg prévoit toujours de démarcher ses premiers prospects commerciaux au second semestre 2020 pour une commercialisation début 2021.

Comme déjà annoncé, la société étudie diverses solutions de financement et de partenariats industriels et/ou financiers afin de faire face à ses échéances financières et soutenir ses ambitions de développement.