Fermentalg atténue sa perte au 1er semestre

Fermentalg atténue sa perte au 1er semestre









(Boursier.com) — Les ventes de DHA Origins, l'huile algale riche en Oméga 3 développée par Fermentalg, ont généré 0,8 million d'euros de chiffre d'affaires au 1er semestre 2020, soit plus du double par rapport à la même période de 2019, malgré le ralentissement marqué à partir de mars en raison de la crise sanitaire.

Cette croissance des revenus a permis de compenser la hausse des frais de production et de déploiement industriel alors que les dépenses nettes de R&D et les charges commerciales et administratives sont en baisse, du fait notamment des mesures d'économies mises en oeuvre durant la période de confinement. Le résultat opérationnel est ainsi en légère amélioration sur un an, à -4,3 ME. Après prise en compte de la valeur actualisée des plans d'actions gratuites, le résultat net s'inscrit en amélioration de 0,9 ME, à -4,4 ME (-5,35 ME au 1er semestre 2019).

La société a stabilisé sa consommation de trésorerie par l'activité et les investissements à 5,5 ME sur le 1er semestre 2020. Cette consommation intègre une augmentation du BFR de 1,9 ME, notamment pour la constitution de stocks de DHA ORIGINS qui permettront de répondre rapidement à la reprise attendue de la demande commerciale.

L'endettement financier net s'élève à fin juin à 4,5 ME (3,5 ME à fin 2019) pour des capitaux propres de 18,3 ME.

La société a également mis en place, en juin 2020, une nouvelle ligne de financement en fonds propres de 12,0 ME sur 24 mois avec Kepler Cheuvreux et obtenu, en juillet 2020, un prêt "Soutien Innovation" d'1 ME de la part de Bpifrance.

Fermentalg a ainsi sécurisé un financement global d'un montant minimal de 20 ME sur 2 ans qui pourrait atteindre 29,1 ME en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscriptions attachées aux obligations convertibles et ceux attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires de la société au 1er juin 2020.