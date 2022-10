Fermentalg anticipe toujours une forte croissance annuelle

(Boursier.com) — Fermentalg enregistre un revenu de 1 million d'euros au 3e trimestre de l'exercice 2022 (1,2 ME au 3e trimestre 2021). Il porte le chiffre d'affaires généré par les ventes de DHA Origins sur les 9 premiers mois de l'année à 6,2 ME, en progression de 67% comparé à l'exercice précédent.

Pour 2022, Fermentalg anticipe toujours une croissance annuelle forte avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 8 ME (5,6 ME en 2021), comme annoncé à l'occasion de la publication des résultats semestriels.

Avancées industrielles

Sur le plan industriel, les tensions inflationnistes persistantes au second semestre sur les marchés de l'énergie et des matières premières ont conduit Fermentalg et ses principaux sous-traitants à accélérer la mise en place des programmes d'amélioration opérationnelle sur la production du DHA Origins, afin de permettre la restauration progressive des marges en 2023.

Par ailleurs, le transfert en cours pour la production industrielle à façon du colorant alimentaire bleu naturel développé en partenariat avec DDW, filiale du Groupe Givaudan, doit permettre d'obtenir les échantillons pré-commerciaux avant la fin de l'année 2022.

Enfin, l'utilisation des microalgues au bénéfice du climat, engagée à travers sa filiale CarbonWorks, se poursuit dans le cadre du projet d'innovation stratégique déployé fin septembre 2021 sur le site de méthanisation de Pot au Pin Energie à Cestas.

La performance des travaux d'expérimentation menés sur le photobioréacteur de 10 m3 confirme le potentiel de montée à l'échelle industrielle de cette solution biologique et permet de positionner CarbonWorks comme acteur efficient de la capture de CO2. Par ailleurs, au-delà de la capture du carbone et dans un modèle d'économie circulaire, la production issue du photobioréacteur de Cestas continue d'alimenter Immunrise Biocontrol France en biomasse fongicide naturelle.