(Boursier.com) — Fermentalg accélère le développement de sa 2ème plateforme de produits, dédiée à un colorant bleu naturel et bioactif (Blue Origins) et aux protéines alternatives (Kalvea), avec le soutien de Bpifrance dans le cadre de l'appel à projets "Besoins alimentaires de demain" pour une "Alimentation durable et favorable à la santé".