Fermentalg : 0,6 ME de chiffre d'affaires pour le premier trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au cours du 1er trimestre, les ventes de DHA ORIGINS, l'huile algale riche en Oméga 3, ont permis de générer 0,6 ME de revenus, soit près de 7 fois plus que sur le 1er trimestre 2019. Ces ventes, dont la progression a été perturbée par les conséquences de la crise sanitaire, n'intègrent pas encore de livraisons à DSM Nutritional Products dans le cadre du partenariat commercial pluriannuel conclu avec la filiale de Royal DSM.

À ce stade, l'activité commerciale de Fermentalg est perturbée par les différentes mesures de confinement, tant au niveau de la livraison des produits et des échantillons (contraintes logistiques), qu'au niveau de la prospection commerciale (annulation des principaux salons professionnels). Les décisions et calendriers de lancement de produits, ainsi que le niveau de la consommation dans des marchés importants comme l'Amérique du Nord seront également probablement affectés dans des proportions et pour une durée encore indéterminée.

La société explique que ces difficultés affectent défavorablement l'évolution des ventes depuis la fin du 1er trimestre 2020, même s'il est encore trop tôt pour mesurer l'ensemble des impacts de l'épidémie de Covid-19 sur l'exercice 2020 et au-delà. La production chez les sous-traitants n'a en revanche pas été interrompue par la pandémie.