FedEx veut recruter 90.000 personnes pour les fêtes

(Boursier.com) — FedEx , géant américain de la livraison de colis, a annoncé son intention d'embaucher 90.000 nouveaux employés aux USA avant les fêtes de fin d'année, soit pratiquement 30% de plus que l'an passé, à la même période. L'événement du National Hiring Day de FedEx se tiendra à Memphis, Indianapolis, Dallas et Atlanta le 23 septembre prochain, avec des postes ouverts dans des domaines tels que la manutention de colis, la conduite de chariot élévateur, les services de coursier, le commerce des douanes, la gestion des opérations et la maintenance.