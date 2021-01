FedEx va supprimer jusqu'à 6.300 emplois en Europe

(Boursier.com) — Encore une mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi en Europe. FedEx prévoit de supprimer jusqu'à 6.300 postes sur le Vieux continent alors que le géant américain des livraisons achève le processus d'intégration de TNT Express, racheté en 2016. L'entreprise basée à Memphis a présenté ses intentions aux représentants des salariés européens, selon un document réglementaire.

Le processus de consultation se déroulera sur 18 mois. "Ce processus, bien que difficile, nous permettra, avec l'achèvement de l'intégration du réseau, de fonctionner comme une seule et même entreprise", a déclaré Karen Reddington, présidente de FedEx Express Europe. Cela permettra à FedEx d'offrir "une plus grande couverture, une vitesse accélérée de livraison, des capacités opérationnelles étendues et des niveaux de service améliorés".

Grâce à cette intégration, FedEx anticipe des économies de coûts de 275 à 350 millions de dollars par an à partir de l'exercice 2024 alors que le coût du plan est estimé entre 300 et 575 M$.