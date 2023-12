FedEx va se faire massacrer à Wall Street aujourd'hui

(Boursier.com) — FedEx va connaître une séance douloureuse à Wall Street ce mercredi. Le titre décrochait de 10% après bourse hier soir, suite à des résultats trimestriels inférieurs aux anticipations de marché. Pour le trimestre clos en novembre, le géant des livraisons a affiché des revenus de 22,17 milliards de dollars en repli de 3% en glissement annuel, alors que son bénéfice ajusté par action a raté le consensus à 3,99$, contre 3,18$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne des revenus de 22,3 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 4,14$. Il s'agit donc d'une double déception. Le bénéfice ajusté s'est pourtant redressé de 23% à plus d'un milliard de dollars, mais cela reste insuffisant en comparaison des estimations de marché.

Le bénéfice d'exploitation trimestriel de l'unité aérienne Express a chuté de 60% avec la baisse des volumes du service postal américain, qui a transféré davantage de colis vers des services terrestres plus économiques. FedEx négocie le renouvellement du contrat de la poste américaine en vue d'améliorer sa rentabilité. "Je suis convaincu que la marge d'Express reviendra, une fois que l'entreprise aura restructuré ses opérations et que la demande sera revenue", a indiqué le directeur général de FedEx Raj Subramaniam lors de la conférence de présentation hier soir. Le bénéfice d'exploitation de la division Ground de FedEx a augmenté fort heureusement de 51% pour le trimestre écoulé.

Le groupe abaisse ses prévisions annuelles de revenus juste avant la cruciale saison des fêtes de fin d'année. Le management estime que les revenus resteront affectés par les conditions macroéconomiques volatiles, qui pèsent sur la demande des clients. Sur l'exercice fiscal clos fin mai 2024, FedEx envisage désormais un déclin à un chiffre bas des revenus, alors qu'il visait auparavant une relative stabilité. En lot de consolation, le groupe prévoit de racheter pour 1 milliard de dollars d'actions supplémentaires durant l'exercice. Le bénéfice ajusté annuel par action est attendu entre 17$ et 18,5$, avant ajustements comptables liés aux plans de retraite et coûts des initiatives d'optimisation de l'activité.