FedEx tranche dans les coûts et s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — FedEx , le géant américain de la livraison de colis, bondissait de 11% après bourse à Wall Street hier suite à sa publication financière trimestrielle. Les revenus du groupe sont ressortis pourtant inférieurs aux attentes, mais les actions de réduction des coûts ont porté leurs fruits et soutenu les marges. Malgré le ralentissement des livraisons, le groupe a rehaussé ses estimations de bénéfices. Les revenus trimestriels ont chuté de 6% à 22,2 milliards de dollars et manqué le consensus. Sur ce troisième trimestre fiscal, clos fin février, le bénéfice ajusté a toutefois atteint 865 millions de dollars soit 3,41$ par titre, supérieur de près de 20% au consensus. Le management indique que les conditions de marché devraient encore affecter les revenus et les profits opérationnels sur le trimestre en cours. FedEx étudie par conséquent la moindre économie.

Les effectifs devraient ressortir en baisse de 25.000 postes sur l'exercice fiscal se terminant en mai, soit un recul de 4,6% des effectifs salariés à temps plein et à temps partiel. FedEx comptait près de 550.000 employés à la fin de l'exercice antérieur... Pour l'exercice clos fin mai, le groupe table sur un bpa ajusté allant de 14,6 à 15,2$, contre une guidance antérieure de 13 à 14$ et un consensus de 13,6$.