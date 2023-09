FedEx soigne sa rentabilité à Wall Street

(Boursier.com) — FedEx s'enflammait hier soir de près de 6% après bourse à Wall Street, suite à des résultats trimestriels marqués par un bénéfice nettement supérieur aux attentes, mais des revenus un peu courts. Ainsi, le géant des services de livraison et logistique a réalisé pour son premier trimestre fiscal 2024 juste clos un bénéfice ajusté par action de 4,55$, à comparer à un consensus voisin de 3,7$. Les revenus ont été de 21,7 milliards de dollars, contre 21,8 milliards de consensus. FedEx relève par ailleurs le bas de fourchette de sa guidance annuelle de bénéfice par action, avec une nouvelle fourchette allant de 17 à 18,5$, contre 16,5 à 18,5$ auparavant. Ainsi, dans un contexte de faible demande, le groupe reste extrêmement attentif à la gestion de ses marges et donc à la réduction des coûts. Le groupe en est aussi au stade initial de la fusion des unités Express et Ground qui doit permettre 4 milliards de dollars d'économies sur deux ans.

Pour le trimestre clos fin août, les revenus de 21,7 milliards se comparent aux 23,2 milliards de l'an dernier. Le bénéfice opérationnel ajusté remonte pourtant à 1,59 milliard de dollars, soit une marge de 7,3% contre 5,3% un an plus tôt. Le bénéfice net trimestriel consolidé se situe à 1,08 milliard de dollars, ou 1,16 milliard sur une base ajustée - contre 905 millions de dollars de bénéfice ajusté un an plus tôt.