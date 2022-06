FedEx s'enflamme à Wall Street !

(Boursier.com) — FedEx bondit de 12% ce mardi à Wall Street à 225$, affichant sa plus forte hausse en une trentaine d'années, alors que la cote américaine demeure sous pression ce jour. Le géant de la livraison vient en effet d'annoncer une augmentation de 53% de son dividende trimestriel, ainsi que d'autres actions d'amélioration de la valeur. Deux administrateurs ont été ajoutés au board en accord avec l'investisseur activiste D.E. Shaw & Co, ce qui produit aussi son petit effet. Le dividende trimestriel cash est quant à lui porté à 1,15$. Alors que Raj Subramaniam vient juste de prendre la direction du groupe, les opérateurs misent apparemment sur une belle résistance de FedEx dans un contexte économique qui s'annonce difficile. Le groupe de Memphis entend réduire ses dépenses de capitaux et revoir son programme de compensation des cadres.

Fred Smith, fondateur du groupe qui vient donc de quitter la direction générale, reste son premier actionnaire avec 7,5% des parts. D.E. Shaw détenait pour sa part 1 million de titres à fin mars. La firme a démontré déjà ses capacités d'activiste chez ExxonMobil, Lowe's et bien d'autres.