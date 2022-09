FedEx s'effondre à Wall Street, après les comptes préliminaires

(Boursier.com) — FedEx plonge de plus de 20% avant bourse à Wall Street, après un avertissement assez brutal sur les bénéfices. UPS cède plus de 6% dans son sillage... Sur le trimestre clos fin août, premier trimestre fiscal 2023, FedEx fait état de revenus ajustés de 23,2 milliards de dollars, contre 22 milliards un an avant. Le bénéfice opérationnel ajusté estimé est de 1,23 milliard de dollars, contre 1,49 milliard un an plus tôt. Le bénéfice dilué ajusté par action est évalué à 3,44$, contre 4,37$ au premier trimestre fiscal 2022. Suite à cette performance, et dans l'attente d'un environnement opérationnel encore volatil, FedEx retire sa guidance de bénéfices pour l'exercice 2023, fournie fin juin. Le groupe va poursuivre des réductions de coûts agressives et s'attend à ce que les conditions d'activité s'affaiblissent encore sur le deuxième trimestre. Pour cette période, FedEx prévoit des revenus allant de 23,5 à 24 milliards, un bénéfice dilué par action de 2,65$ ou plus et un bpa ajusté de 2,75$ ou plus. Le groupe réaffirme son intention déjà annoncée de racheter pour 1,5 milliard de dollars de ses propres titres durant l'exercice et pour 1 milliard de dollars sur le trimestre entamé.

Les résultats du premier trimestre ont été négativement impactés par la faiblesse des volumes mondiaux qui s'est accélérée au cours des dernières semaines du trimestre. Les résultats de FedEx Express ont été particulièrement touchés par la faiblesse macroéconomique en Asie et les difficultés de service en Europe, entraînant un manque à gagner dans ce segment d'environ 500 millions de dollars par rapport aux prévisions de l'entreprise. Les revenus de FedEx Ground étaient d'environ 300 millions de dollars inférieurs aux prévisions de l'entreprise. Bien que la société ait pris des mesures immédiates et décisives pour ajuster sa base de coûts, l'impact des mesures de coûts a été moins rapide que les baisses de volume et les dépenses d'exploitation sont restées élevées par rapport à la demande.

"Les volumes mondiaux ont diminué alors que les tendances macroéconomiques se sont considérablement aggravées plus tard au cours du trimestre, tant à l'échelle internationale qu'aux États-Unis. Nous nous attaquons rapidement à ces problèmes, mais compte tenu de la vitesse à laquelle les conditions ont changé, les résultats du premier trimestre sont inférieurs à nos attentes", a déclaré Raj Subramaniam, DG de la société. "Bien que cette performance soit décevante, nous accélérons de manière agressive les efforts de réduction des coûts et évaluons des mesures supplémentaires pour améliorer la productivité, réduire les coûts variables et mettre en oeuvre des initiatives structurelles de réduction des coûts. Ces efforts sont alignés sur la stratégie que nous avons définie en juin, et je reste confiant dans la réalisation de nos objectifs financiers pour l'exercice 2025".