FedEx : Raj Subramaniam prend la direction générale

(Boursier.com) — FedEx a annoncé que son actuel directeur des opérations, Raj Subramaniam, allait assumer les fonctions de président et directeur général de la société à compter du 1er juin. Subramaniam remplacera ainsi le patron de longue date et fondateur de l'entreprise Fred Smith plus tard cette année. Smith, 77 ans, ancien officier du Corps des Marines des États-Unis qui a servi au Vietnam, a fondé FedEx en 1973, établissant une base à Memphis, Tennessee, avec 14 avions et moins de 400 employés. Il quitte ses fonctions alors que le groupe affiche désormais la plus grande flotte de fret aérien au monde, avec 650 avions, et un effectif mondial de plus de 600 000 personnes. Il occupera le poste de président exécutif du groupe une fois la transition terminée.

Subramaniam, un cadre de longue date de FedEx qui a oeuvré dans la chaîne d'approvisionnement du groupe, assumera donc les fonctions de PDG le 1er juin. Subramaniam, 54 ans, devra faire face à bon nombre des mêmes défis dans son nouveau rôle, alors que les investisseurs scrutent les marges de la division Ground de FedEx, qui continue d'être à la traîne derrière UPS.