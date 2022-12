FedEx : profits en baisse mais supérieurs aux attentes, réductions de coûts rehaussées

(Boursier.com) — A l'image de Nike, FedEx a passé avec succès son examen de passage hier à New York. Malgré un nouveau repli du volume de colis traités, le géant américain de la livraison a dépassé les attentes des analystes, soutenu par des augmentations de prix et des réductions de coûts. Sur son deuxième trimestre fiscal, le groupe basé à Memphis a enregistré un profit net de 815 millions de dollars ou 3,18$ par titre, contre un bénéfice de 1,3 Md$ ou 4,83$ par action un an plus tôt. Le bpa ajusté s'est établi à 3,18$, contre 2,80$ de consensus. Les revenus sont ressortis à 22,8 Mds$, contre 23,74 Mds$ de consensus.

FedEx fait "des progrès rapides dans sa transformation en cours tout en naviguant dans un environnement de demande plus faible", a déclaré le directeur général, Raj Subramaniam. "Nos bénéfices ont dépassé nos attentes au deuxième trimestre grâce à l'exécution et à l'accélération de nos plans agressifs de réduction des coûts". La société a annoncé 1 milliard de dollars supplémentaire d'économies sur l'exercice 2023, portant le total à environ 3,7 milliards de dollars. La firme va fermer des bureaux, arrêter la livraison du dimanche en milieu rural et licencier des travailleurs dans sa division de fret.

Pour l'ensemble de l'année, FedEx a dévoilé un nouvel objectif de bpa ajusté de 13 à 14 dollars, hors fluctuations des fonds de pension et dépenses liées aux mesures de réduction des coûts. Les analystes prévoyaient un bénéfice ajusté de 14,14$ par action. Les investisseurs avaient réduit leurs attentes en septembre après que FedEx eut retiré ses prévisions annuelles, publié des profits bien inférieurs aux estimations et promis de réduire les coûts face à la baisse des volumes.

FedEx a déclaré que les dépenses en capital devraient s'élever à 5,9 milliards de dollars pour l'exercice en cours qui se terminera fin mai, soit une baisse de 400 M$ par rapport aux prévisions précédentes. "Alors que nous nous tournons vers le second semestre de notre exercice, nous accélérons nos progrès en matière de réduction des coûts, aidant à compenser la faiblesse continue des volumes mondiaux", a souligné le directeur financier, Michael Lenz.

Le titre prenait plus de 3% dans les échanges après-Bourse.