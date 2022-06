Fedex optimiste pour l'exercice en cours

(Boursier.com) — Le transporteur express FedEx a relevé jeudi soir ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2023 en cours, faisant bondir le titre d'environ 2% à Wall Street dans les échanges électroniques après la clôture.

Le groupe, qui a changé de PDG depuis le 1er juin, a publié après la clôture des marchés des comptes globalement en ligne avec les attentes pour son 4e trimestre fiscal 2022, achevé fin mai, mais s'est montré optimiste pour l'exercice qui vient de démarrer. Pour l'exercice fiscal 2023, Fedex s'attend ainsi à un bénéfice net par action (bpa) de 22,50 à 24,50$. Le point médian, à 23,50$, est supérieur aux attentes du consensus des analystes, logé à 22,21$.

Au 4e trimestre fiscal, le bpa ajusté du groupe a atteint 6,87$ (+37% sur un an) et le chiffre d'affaires est ressorti à 24,39 milliards de dollars, en hausse d'environ 7,5% sur un an. Le consensus d'analystes de Refinitiv s'attendait à un peu mieux, à 6,86$ pour le bpa et 24,56 Mds$ de ventes.

Le 14 juin dernier, le titre Fedex avait flambé de plus de 14% après l'annonce par la direction d'une hausse de 53% du dividende trimestriel, à 1,15$, ainsi que la nomination de deux nouveaux membres du Conseil d'administration, à la demande de l'investisseur activiste D.E. Shaw & Co. Le groupe prévoit aussi de réduire ses investissements pour soutenir sa rentabilité dans le contexte actuel de forte inflation.