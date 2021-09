FedEx n'a pas délivré !

(Boursier.com) — FedEx décroche de plus de 4% avant bourse à Wall Street, alors que les comptes révélés hier soir par le géant de la livraison de colis ont déçu. Le groupe de Memphis, Tennessee, est victime des perturbations de supply chain et de coûts accrus. Pour son premier trimestre fiscal 2022, FedEx affiche un bénéfice ajusté par action de 4,37$, loin du consensus qui flirtait avec les 5$. Un an plus tôt, le bpa trimestriel était de 4,87$. Les revenus ont totalisé 22 milliards de dollars sur la période trimestrielle close en août, contre 19,32 milliards de dollars un an plus tôt. L'activité dépasse donc marginalement les attentes.

FedEx a par ailleurs abaissé ses estimations de profits pour l'exercice, juste avant la très cruciale période des fêtes de fin d'année. Les problèmes de personnel se traduisent par une forte augmentation des coûts, avec une hausse des salaires et des heures supplémentaires, ainsi que des dépenses accrues consacrées à des services tiers. Raj Subramaniam, directeur des opérations, estime que "l'impact de marchés du travail contraints reste le plus gros problème auquel notre entreprise est confrontée". Pour le premier trimestre fiscal clos fin août, le bénéfice ajusté par action a ainsi régressé à 1,19 milliard de dollars, contre 1,28 milliard un an avant. Le groupe réduit sa guidance annuelle de bpa ajusté entre 19,75 et 21$. Il tablait auparavant sur un niveau allant de 20,5 à 21,5$.