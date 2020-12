FedEx double son bénéfice, mais reste prudent

(Boursier.com) — FedEx est en pleine forme à l'approche des fêtes de fin d'année. Le géant des livraisons a pratiquement doublé son bénéfice trimestriel, avec la hausse des tarifs et la progression des volumes. Le groupe ne fournit toutefois pas de guidance financière pour 2021. Sur le second trimestre fiscal, les revenus ont totalisé 20,6 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté de 4,83$ par titre. Le consensus était de 19,5 Mds$ de recettes et 4,01$ de bpa ajusté. Le groupe dépasse pour la première fois les 20 Mds$ de revenus trimestriels, avec une croissance de 19% de l'activité. Le bénéfice net a grimpé de 114% sur le trimestre à 1,23 milliard, 4,55$ par titre.

FedEx, évoquant un environnement global toujours incertain, anticipe "une croissance des bénéfices" au second semestre fiscal 2021, sans se montrer plus spécifique. Michael Lenz, CEO, ajoute que le groupe demeure concentré sur l'exécution de ses priorités stratégiques.