FedEx corrige à Wall Street, sur un chiffre d'affaires décevant

(Boursier.com) — FedEx abandonnait 3,1% après bourse à Wall Street hier soir. Le groupe, géant des services de livraison, coursier et expédition, a dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos mais dévoilé par ailleurs des revenus décevants, en recul de 10%. Dans un contexte de faible demande, les prévisions ressortent également sans grand relief. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 4,94$, contre 4,83$ de consensus de marché et 6,87$ un an plus tôt. Les revenus se sont établis quant à eux à 21,9 milliards de dollars, contre 24,4 milliards pour la période comparable, un an avant. Le consensus était de 22,7 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté par action du prochain exercice est attendu entre 16,50 et 18,50$, contre 18,3$ de consensus. Le groupe de Memphis réduit ses dépenses face à la baisse des volumes dont est victime l'industrie, après deux années de demande forte alimentée par les achats en ligne provoqués par la pandémie. Le management a indiqué hier soir que les effectifs américains avaient décliné de 29.000 emplois au cours de l'année écoulée. FedEx entend améliorer sa rentabilité au cours de l'année à venir alors qu'il est aux prises avec un environnement de demande difficile, a souligné le directeur financier Michael Lenz, qui quittera ses fonctions le 31 juillet. FedEx s'attend à réduire les coûts de façon permanente de 1,8 milliard de dollars au cours de l'exercice 2024.