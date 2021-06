Fedex : bénéfices record, mais coûts en hausse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Porté par l'envol du commerce en ligne, Fedex a publié des bénéfices record pour son 4e trimestre fiscal achevé fin mai, mais Wall Street a boudé cette annonce en s'inquiétant de la hausse des coûts du groupe américain de transports de lettres et colis. En cotations post-séance le titre Fedex reculait ainsi jeudi soir de 4,3% à la Bourse de New York. Il a cependant grimpé de 17% depuis le début de l'année, et a bondi de 123% sur un an.

Fedex a dégagé un bénéfice net trimestriel record de 1,87 Md$, après une perte de 334 millions de dollars un an plus tôt, en pleine crise du Covid-19. En données ajustées des éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est affiché à 5,01$, conforme aux attentes des analystes (5,02$ selon le consensus FactSet).

Le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 30%, à 22,6 milliards de dollars, sur les trois mois allant de mars à mai par rapport à la même période en 2020. Le consensus FactSet s'attendait à des ventes de 21,5 Mds$.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021, le bénéfice net a atteint 5,23 Mds$ (19,45$ par action) pour un chiffre d'affaires de 84 Mds$, contre un profit de 1,29 Md$ et des ventes de 69,2 Mds$ pour l'exercice précédent.

Hausse des coûts

Le groupe basé à Memphis (Tennessee) a cependant précisé que la hausse de son résultat opérationnel avait été "partiellement contrebalancée par la hausse des coûts pour faire face à l'accroissement de la demande, ainsi que par la hausse des rémunérations variables et des coûts salariaux".

Pour 2021-2022, Fedex anticipe un bénéfice par action ajusté compris entre 20,50 et 21,50$, là où les analystes escomptaient 20,48$. Le groupe prévoit en outre d'investir 7,2 Mds$ sur l'année fiscale en cours, en particulier pour accélérer l'expansion de ses capacités, moderniser ses entrepôts et camions, et augmenter l'automatisation de certaines tâches.