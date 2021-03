Fedex (+6,1%) : la livraison a domicile dope les bénéfices du 3e trimestre

(Boursier.com) — Le groupe de livraison de colis Fedex a publié jeudi soir après la clôture de Wall Street des bénéfices et des ventes supérieurs aux attentes des analystes pour son 3e trimestre fiscal, qui a été dopé par les livraisons à domicile sur fond de pandémie de coronavirus. Le groupe américain a en outre affirmé s'attendre à ce que la demande pour ce type de services "reste très élevée dans un avenir prévisible".

A Wall Street, le titre Fedex a bondi vendredi de 6,1% pour finir à 279,58$, en réaction à cette publication. Le titre a flambé de 150% depuis un an.

Pour son 3e trimestre fiscal, achevé fin février, le groupe basé à Memphis (Tennessee) a annoncé un bénéfice net de 892 millions de dollars (3,30$ par action) contre 315 M$ (1,2$ par action) un an plus tôt. En données ajustées des éléments non récurrents, les bénéfices atteignent 939 M$, ou 3,47$ par action, alors que le consensus du cabinet FacSet tablait sur un bpa ajusté de 3,3$.

Les ventes ont grimpé de 23% à 21,5 milliards de dollars, là aussi supérieures aux attentes des analystes, logées à 19,97 Mds$.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021 en cours, Fedex prévoit un bpa ajusté entre 17,60$ et 18,20$. Les investissements ont été revus en hausse pour l'exercice, autour de 5,7 Mds$, en raison de changements dans le calendrier de paiement de ses avions et d'une accélération de l'expansion de ses capacités de livraison par la route.