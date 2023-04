FDJ : versement d'un dividende de 1,37 euro approuvé

(Boursier.com) — L 'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire de FDJ s'est réunie ce jeudi 27 avril sous la présidence de Madame Stéphane Pallez, Présidente directrice générale de FDJ. Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes au cours de l'assemblée générale, sur présentation d'une carte d'admission. Les actionnaires n'ayant pu participer physiquement à l'assemblée ont pu voter par correspondance, par procuration ou via la plateforme sécurisée Votaccess en amont de l'assemblée générale.

L'assemblée générale a largement adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires, parmi lesquelles :

- L'approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice 2022 ;

- L'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et le versement d'un dividende de 1,37 euro par action qui sera mis en paiement le 9 mai 2023 ;

- Le renouvellement des mandats de trois administratrices : Madame Fabienne Dulac, Madame Françoise Gri et Madame Corinne Lejbowicz ;

- La nomination de Monsieur Philippe Lazare en qualité d'administrateur ;

- Les éléments de rémunération au titre de l'exercice 2022 ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux 2023 ;

- Diverses délégations de compétence et autorisations financières consenties au conseil d'administration.

En 2024, l'assemblée générale de FDJ se tiendra le jeudi 25 avril.