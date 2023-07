FDJ : un petit avertissement qui ne passe pas inaperçu

(Boursier.com) — Dans un marché qui revient à l'équilibre cet après-midi, FDJ perd 4% à 34,1 euros et porte son repli depuis le premier janvier à près de 10%. Le premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France a lancé un avertissement sur ses revenus annuels compte tenu des résultats du 1er semestre et des pleins effets de la nouvelle formule d'Amigo attendus. Amigo a été relancé début juin avec une nouvelle formule, conformément à la décision de l'Autorité nationale des jeux. Il y a désormais une réduction du nombre de tirages, avec une suspension de 15 minutes par heure entre 6h et 14h, ainsi que du montant maximum par jeu.

Le groupe anticipe désormais une croissance de de plus de 3% à périmètre comparable, et non plus de 4% à 5%, avec un taux de marge d'EBITDA courant maintenu à environ 24%. Sur le premier semestre, le résultat opérationnel courant s'établit à 240 millions d'euros, en recul de -3,5%, pour un PBJ de 3,295 MdsE, en hausse de 2,4%.

La FDJ a par ailleurs fait part de l'acquisition de Premier Lotteries Ireland, l'opérateur de la loterie irlandaise, un partenaire de longue date au sein de la communauté Euromillions. L'opération est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros.

Citi ('vendre') souligne que les émeutes à Paris, la baisse des jackpots élevés et la relance d'Amigo figurent parmi les divers facteurs qui ont nui à la croissance des ventes. Pourtant, les résultats du premier semestre sont globalement conformes aux attentes du consensus. L'achat de Premier Lotteries Ireland est "stratégiquement précieux", mais avec une prime de valorisation. Pour Morgan Stanley (sous-pondérer'), la société est une "entreprise de loterie résiliente et génératrice de trésorerie", mais elle a une croissance plus faible et un "risque réglementaire plus opaque" que le reste du secteur.

Oddo BHF maintient son conseil 'neutre' sur la FDJ, qui bénéficie d'un profil de croissance résilient, d'un bilan sain permettant des retours réguliers aux actionnaires et d'un potentiel de M&A, même si l'enquête de la Commission européenne devrait peser sur l'histoire du titre au cours des prochains mois, avec un processus probablement long (procédures d'appel possibles). L'objectif est ajusté de 38,5 à 37 euros.