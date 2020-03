FDJ : un joueur remporte près de 600.000 euros à Loto Foot

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Française des Jeux a remis la somme de 598.770,50 euros à un joueur Loto Foot. Il s'agit du plus gros gain remporté à ce jeu en France depuis le début de l'année 2020 !

Le point de vente dans lequel le ticket a été validé : Le Brasil, 1, place Beregovoy à Villepinte (93).

Le gagnant dit jouer aux paris sportifs "en moyenne deux fois par semaine". Il a l'habitude de lire la presse pour se tenir informé de l'actualité footballistique et ne regarde que les matchs importants. Ce père de famille avait déjà gagné quelques petites sommes aux paris sportifs... Il désire conserver l'anonymat et "compte prendre le temps nécessaire avant de décider de ses projets. Il envisage néanmoins de rembourser le crédit de sa maison et d'aider des personnes en difficulté".