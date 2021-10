FDJ : un bon ticket sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2021, par rapport à 2020, le chiffre d'affaires de FDJ est en croissance de +5%, à 529 millions d'euros, sur la base de mises en hausse de +4%. Le chiffre d'affaires progresse sur toutes les activités du groupe.

En cumul à fin septembre, par rapport à 2019, la progression du chiffre d'affaires est de +7,5%, à 1,611 milliard d'euros, avec des mises en hausse de +8,9% à 13,695 MdsE.

Sur 9 mois, le PBJ progresse de +7%, à 4,3 MdsE, et le PNJ croît également de +7%, à 1,6 MdsE. Le produit des autres activités s'élève à 37 ME (+9 ME).

Perspectives 2021

Compte tenu de son activité à fin septembre et avec un environnement sanitaire stabilisé, FDJ confirme ses perspectives pour l'exercice 2021 avec :

- Un chiffre d'affaires de 2,2 MdsE, sur la base de mises de l'ordre de 18,8 MdsE ;

- Un taux de marge d'Ebitda supérieur ou égal à 22% ;

- Et un taux de conversion de l'Ebitda en cash-flow libre maintenu à plus de 80%.