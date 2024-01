FDJ : un analyste voit encore plus haut

(Boursier.com) — FDJ redonne 0,8% à 36,20 euros ce mardi, après sa hausse de la veille, aidée par l'annonce de bons résultats annuels et par le dépôt d'une offre publique d'achat sur le Suédois Kindred, propriétaire d'Unibet... L'opérateur de la loterie nationale offre 130 SEK par action Kindred, soit une prime de 24% sur le cours de clôture de la cible au 19 janvier, et une valeur d'entreprise de 2,6 milliards d'euros.

Si elle est approuvée, l'opération débouchera sur la création de l'un des plus grands groupes de jeux d'argent en Europe avec des revenus annuels combinés d'environ 8 milliards d'euros. Grâce à Kindred, FDJ aura accès à 30 millions de clients sur les segments des paris sportifs, des casinos et des jeux en ligne. La transaction sera créatrice de valeur pour les actionnaires de FDJ. Elle devrait notamment se traduire par un effet relutif supérieur à 10% sur le dividende par action, dès celui versé au titre de l'exercice 2025.

Les actionnaires de Kindred, Corvex Management LP, Premier Investissement SAS, Eminence Capital, Veralda Investment et Nordea Bank Abp - représentant ensemble 27,9 % des actions en circulation de la société suédoise - ont accepté l'offre. Le conseil d'administration de Kindred, qui a lancé une revue stratégique en avril, a décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires d'accepter l'offre.

Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue reste à l'achat sur FDJ et relève même son objectif à 48,20 euros.

Du côté des résultats, la FDJ a fait état d'un chiffre d'affaires 2023 de 2,621 milliards d'euros, en progression de 6,5% (+2,8% à périmètre comparable). L'EBITDA courant ressort à 675 millions d'euros, soit une marge d'EBITDA courant de 25,1%. Le Groupe communiquera le détail de ses résultats 2023 le 15 février avant Bourse...