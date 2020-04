FDJ : trésorerie à l'appui

(Boursier.com) — FDJ remonte de 1,4% à 25,85 euros ce mercredi, malgré l'avis de Kepler Cheuvreux qui a dégradé le dossier à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 24 euros. La Française des Jeux a enregistré une baisse limitée à 1% de ses revenus au premier trimestre, à 0,5 milliard d'euros, avec des mises en recul de 5% à 4,1 milliards d'euros.

L'opérateur de la loterie nationale a toutefois précisé que la bonne dynamique du début d'année a été stoppée nette par les premières conséquences de l'épidémie de Covid-19. Depuis le 16 mars, début du confinement, les mises ont ainsi chuté de près de 60%...

Sur un mois de confinement, cette tendance se traduit aujourd'hui par un impact mécanique proche de 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et de 50 millions d'euros sur l'EBITDA. Le groupe a d'ores et déjà engagé un plan d'actions visant à économiser sur le reste de l'année 2020 plus de 80 millions d'euros, soit plus de 10% de ses coûts fixes annuels. Compte tenu des incertitudes engendrées par cette crise inédite, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 18 juin de maintenir le versement d'un dividende mais d'en diminuer le montant de 30%, à 0,45 euro par action.

Sous l'hypothèse d'une reprise progressive à partir de mi-mai, la consommation de trésorerie mensuelle du groupe en mai et en juin devrait être limitée à environ 10 millions d'euros. Avec, à ce jour, une trésorerie mobilisable supérieure à 800 ME, la société a donc de quoi voir venir...