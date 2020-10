FDJ : toujours en défense

(Boursier.com) — La FDJ redonne 2,2% à 34 euros ce vendredi sur des prises de bénéfices. L'opérateur de la loterie nationale a fait état d'une augmentation des mises de 6% au troisième trimestre à 4,4 milliards d'euros et d'un chiffre d'affaires stable à 500 millions d'euros. Sans nouvelle dégradation significative de l'environnement sanitaire, qui se traduirait par de nouvelles fermetures de points de vente ou l'annulation et le report des principales compétitions sportives, le groupe anticipe une "légère progression" des mises au quatrième trimestre. Globalement, les mises annuelles ressortiraient à environ 16 milliards d'euros, soit un recul limité à -6%. Prenant acte de ces annonces et de l'aspect défensif de la valeur qui se confirme, Citigroup a rehaussé son objectif de cours de 28 à 33 euros. Exane BNP Paribas, de son côté, est désormais à 'surperformer' sur la FDJ avec un objectif de cours rehaussé de 28,5 à... 40 euros. Enfin, Oddo BHF a ajusté lui aussi son objectif de cours de 34 à 35 euros en restant 'neutre'.