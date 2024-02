FDJ : ticket gagnant ?

(Boursier.com) — La Française des Jeux campe sous les 39 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires 2023 de 2.621 Millions d'euros, en progression de 6,5% et de +2,8% à périmètre comparable avec de solides fondamentaux de la loterie, +4,9% hors Euromillions et Amigo. Le groupe a souligné la bonne dynamique des paris sportifs et des jeux en ligne en concurrence de +10,9%, confortée par une présence sur tous les segments de jeu. La direction a souligné aussi la forte progression de l'ensemble des jeux en ligne avec une hausse de 18,8% du produit net des jeux (PNJ), à près de 13% du PNJ du groupe.

L'EBITDA courant est ressorti à 657 ME, en hausse de 11,3%, soit une marge de 25,1%. Hors éléments de fin d'année non reproductibles, la marge serait de 24,3%. Le résultat net qui ressort à 425 ME a bénéficié du niveau élevé d'EBITDA courant et de la très forte variation du résultat financier...

FDJ a par ailleurs annoncé lancer une offre publique d'achat sur Kindred pour créer un champion européen des jeux d'argent et de hasard. L'OPA est désormais ouverte pour une période de 9 mois.

Parmi les derniers avis de brokers, Stifel est à l'achat en visant un cours de 44 euros. "Dans l'ensemble, nous estimons que les dernières annonces ont confirmé les principaux piliers de notre recommandation d'achat et notre avis sur l'acquisition de Kindred. Les estimations du BPA augmentent à un chiffre dans le bas de la fourchette" précise l'analyste.

Citigroup est lui à vendre sur le dossier après un beau parcours boursier réalisé ces dernières semaines. Pour 2024, le groupe prévoit une Marge d'EBITDA courant de l'ordre de 24,5%.